Утверждена новая структура правительства Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис утвердил новую структуру правительства Мурманской области. Глава региона подписал постановление №178-ПГ от 25.11.2024 «О структуре исполнительных органов Мурманской области». Согласно документу, проведение реорганизационных мероприятий должно быть завершено до 1 марта 2025 года.

Произошло объединение Министерства энергетики и ЖКХ с Министерством государственного жилищного и строительного надзора. Комитет по туризму Мурманской области реорганизован путём присоединения к Министерству развития Арктики и экономики. Это ведомство также заберёт на себя функции Минприроды в сфере рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов.

Таким образом, исполнительный орган Мурманской области переименован в Министерство природных ресурсов и экологии. Наименования остальных исполнительных органов Мурманской области останутся без изменений, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/