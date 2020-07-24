Утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в муниципалитетах Мурманской области на III квартал 2020 года

Постановлением Правительства Мурманской области №526-ПП от 23.07.2020 утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям Мурманской области на III квартал 2020 года.

Расчет производится Минстроем Мурманской области в соответствии с Методикой определения средней рыночной стоимости общей площади жилья. Эти цифры являются ориентиром при реализации различных социальных программ, таких как обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, медицинских работников, при приобретения жилья на вторичном рынке для переселения граждан из аварийного жилфонда.

Как сообщает региональное Министерство строительства, согласно расчётам, на территории Мурманской области самая низкая рыночная стоимость недвижимости в Ревде – 10609 рублей за квадратный метр. Самые дорогие квартиры, предсказуемо, находятся в Мурманске – 56000 рублей за квадратный метр – и ближайших к областному центру городах. В Коле стоимость квадратного метра жилья составляет 44000 рублей, в ЗАТО г. Североморск – 43829 рублей за квадратный метр.