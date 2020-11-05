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Мурманская область. Арктика (16+)05.11.20 09:30

Утверждена стоимость квадратного метра жилья в Мурманской области на IV квартал 2020 года

Постановлением правительства Мурманской области №745-ПП от 30 октября 2020 года утверждена средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям Мурманской области на IV квартал 2020 года.

Расчёт производится Министерством строительства Мурманской области в соответствии с методикой определения средней рыночной стоимости общей площади жилья. Эти цифры являются ориентиром при реализации различных социальных программ, таких как обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, медицинских работников, при приобретении жилья на вторичном рынке для переселения граждан из аварийного жилфонда.

Как сообщает региональное Министерство строительства, на IV квартал 2020 года Минстрой РФ утвердил показатель средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для Мурманской области в размере 60425 рублей. Согласно расчётам, на территории региона самая низкая средняя рыночная стоимость недвижимости остается в Ревде и Пушном – 10609 и 10750 рублей за квадратный метр соответственно. Вполне ожидаемо, что самое дорогое жилье – в Мурманске, где один квадратный метр стоит в среднем 56000 рублей.

 

 

 

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