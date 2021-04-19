Утверждению прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Мурманской области депутаты добавили «срок»

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ под председательством Максима Белова. Депутаты обсудили проекты законов, разработанные в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным в сфере жилищного строительства.

Комитет рекомендовал их к принятию в первом чтении и окончательной редакции.

Участники заседания рассмотрели проект закона, вносящий изменения в закон об управлении государственной собственностью Мурманской области и закон о бюджетном процессе в Мурманской области. Предлагается предусмотреть, что прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Мурманской области может утверждаться не только на один финансовый год (как в настоящее время), но и на больший период - 2 или 3 года. Комитет одобрил его принятие в первом чтении и окончательной редакции.