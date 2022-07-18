Постановлением губернатора утверждено положение о звании «Почётный работник средств массовой информации Мурманской области». Почётное звание по профессии присваивается работникам средств массовой информации, осуществляющим свою профессиональную деятельность на территории региона, а также работникам СМИ, вышедшим на пенсию, при этом продолжающим активное сотрудничество со СМИ или ведущим творческую или общественную деятельность.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, звание присваивается за личные заслуги в развитии региональной журналистики; выдающиеся личные заслуги в освещении событий Мурманской области; личную самоотверженность, проявленную при исполнении профессиональных обязанностей.

Звание присваивается лицам, работающим в сфере СМИ не менее 15 лет.

С положением о звании «Почётный работник средств массовой информации Мурманской области» можно ознакомиться на портале «Электронный бюллетень правительства Мурманской области» по ссылке.