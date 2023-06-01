Утверждено постановление об оплате посещения природных парков и заказников Мурманской области

Правительством Мурманской области принято постановление, устанавливающее плату за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения для граждан, не проживающих в регионе. Для них вход на ООПТ станет платным уже с 1 июня.

Постановление опубликовано на портале «Электронный бюллетень Правительства Мурманской области».

Для мурманчан и ряда льготных категорий региональные природные парки и заказники по-прежнему будут доступны бесплатно, но при наличии разрешения на посещение.

Ознакомиться с перечнем ООПТ и оформить разрешение в данный момент можно на сайте Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области во вкладке «Посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения».

Там же размещена информация о плате за посещение природных парков и заказников регионального значения для граждан, не проживающих в Мурманской области, а именно – утвержденные постановлением цены, QR-код для оплаты посещения ООПТ через банковское приложение, а также перечень льготных категорий.

Вырученные средства пойдут на развитие инфраструктуры природоохранных территорий для обеспечения комфортного и безопасного посещения.

Впоследствии выдача разрешений и внесение платы будут доступны на региональном Туристическом портале.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в дирекцию особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области по телефону +7-921-044-67-20; электронной почте: info@oopt-murman.ru и в группе в социальной сети «ВКонтакте».

Минприроды Мурманской области напоминает, что за нарушение режима охраны и использования природных ресурсов на ООПТ (в том числе посещение без разрешения) предусматривается штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей (для граждан) в соответствии со статьей 8.39 КоАП.

Фото: https://gov-murman.ru