Утверждены даты проведения последних звонков в школах Мурманской области в 2026 году
Губернатор Андрей Чибис подписал постановление правительства, в котором названы даты проведения последних звонков в школах региона.
В 15 муниципальных образованиях торжественные мероприятия пройдут 26 мая. Для Апатитов и Североморска определены два дня – 25 и 26 мая.
Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, в эти дни будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции.
