Постановлением правительства Российской Федерации утверждены единовременные денежные выплаты для матерей-героинь и кавалеров ордена «Родительская слава».

В соответствии с документом женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», будут получать 1 млн рублей, родителям, награжденным орденом «Родительская слава» денежное поощрение увеличено со 100 до 500 тысяч рублей. Помимо этого, родителям, награждённым медалью ордена «Родительская слава» установлена новая единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в этом году в Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса в целях формирования общественного признания и высокого уважения к многодетной матери за заслуги в воспитании детей для лиц, награжденных орденом или медалью ордена «Родительская слава», предусмотрена единовременная выплата в размере 5 млн рублей. Мера носит целевой характер: денежные средства получатели смогут направить на приобретение автотранспортного средства, а также на улучшение жилищных условий. В Кольском Заполярье выплату уже получили 3 семьи, отмеченные данными наградами.