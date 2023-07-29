Мурманская область. Арктика (16+)29.07.23 12:00
Утверждены лимиты добычи лося на территории Мурманской области
Постановлением губернатора Мурманской области утверждены лимиты добычи лося на территории Мурманской области в период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года.
Лимиты установлены в соответствии с нормативами допустимого изъятия с учетом заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы Мурманской области, согласованные с Минприроды России.
В предстоящем сезоне лимит на добычу составил 714 особей, в том числе на территории общедоступных охотничьих угодий – 649 лосей, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)VIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкусВ День металлурга в Мончегорске было жарко от праздникаСлавна Масленица в Мурманске!
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-
Последние комментарии
Дмитрий
06.07.23 14:36
Здравствуйте!! Похожая ситуация была у меня! Накануне праздников, Дня всех Влюбленных и 23 февраля, по объявлению на Авито, решил приобрести крабов! Откликнулся парень, сказал что доставит свежих, тол
Алексей
29.06.23 23:27
Грамотеи журналистики... врио пишется ВрИО. *** Для сведения возмущённого и внимательного читателя: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/ 2460716-kak-pishetsja-vrio-v-dokumentah- bolshimi-ili-mal
Комментарий к новости:Глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями Алакуртти
Еленская Татьяна Александровна
23.06.23 13:33
Проживаю на Халатина 21- 37. Было отключение горячей воды по 22.06.23 включительно. Сегодня уже 23.06 23 13:28 и до сих пор нет гор.воды. Часто отсутствует подогрев воды поздно ночью. Порой даж
-Скоро в эфире07:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)08:00«Король Гриля». кулинарная программа 7 серия (12+)08:35«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Каждый второй россиянин убеждён, что престижной работу делает зарплата-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 26 копеек, доллар подрос почти на 96 копеек-PRO Энергетику (18+)Запрягаем ветер за Полярным кругом-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29, 30 и 31 июля-PRO Нефть и газ (18+)Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения-PRO Законы (18+)Какие законы вступают в силу в августе