Постановлением губернатора Мурманской области утверждены лимиты добычи лося на территории Мурманской области в период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года.

Лимиты установлены в соответствии с нормативами допустимого изъятия с учетом заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы Мурманской области, согласованные с Минприроды России.

В предстоящем сезоне лимит на добычу составил 714 особей, в том числе на территории общедоступных охотничьих угодий – 649 лосей, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.