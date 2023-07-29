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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.23 12:00

Утверждены лимиты добычи лося на территории Мурманской области

Постановлением губернатора Мурманской области утверждены лимиты добычи лося на территории Мурманской области в период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года.

Лимиты установлены в соответствии с нормативами допустимого изъятия с учетом заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы Мурманской области, согласованные с Минприроды России.

В предстоящем сезоне лимит на добычу составил 714 особей, в том числе на территории общедоступных охотничьих угодий – 649 лосей, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

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