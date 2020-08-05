Утверждены лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Мурманской области – можно убить 157 бурых медведей

Постановлением губернатора Мурманской области от 31.07.2020 № 120 ПГ утверждены лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории Кольского полуострова в период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года, устанавливаемые в соответствии с нормативами допустимого изъятия и с учетом заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы Мурманской области.

В результате в предстоящем сезоне лимит на добычу лося составил – 259 особей, в том числе старше 1 года – 217 особей, до 1 года – 42 особи, бурого медведя – 157 особей.

Ознакомиться с постановлением можно в разделе «Нормативные документы».

Дни выдачи разрешений указаны в графике и доступны по ссылке:

https://mpr.gov-murman.ru/activities/okhotniche-khozyaystvo/grafik-vydachi-razresheniy