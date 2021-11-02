Постановлением правительства Мурманской области от 27.10.2020 № 782-ПП утверждены основные направления бюджетной политики Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Документ содержит определение основных подходов к планированию доходов и расходов, источников финансирования областного бюджета, а также финансовых взаимоотношений с бюджетами муниципальных образований при формировании проекта областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Бюджетная политика на ближайшие три года будет направлена на обеспечение социальной и финансовой стабильности в Мурманской области, создание условий для устойчивого социально-экономического развития региона в соответствии с национальными целями развития страны, с учетом реализуемых на федеральном и региональном уровнях мер по развитию Арктической зоны Российской Федерации, а также с учётом реализации мероприятий актуализированного плана «На Севере – Жить!».

Подходы к определению объема дефицита областного бюджета и объёма государственного долга Мурманской области сформированы на основе соглашений, заключенных с Министерством финансов Российской Федерации, а также с учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Документ размещен на официальном сайте Министерства финансов Мурманской области.