Постановлением правительства Мурманской области от 27.10.2022 №774-ПП утверждены Основные направления государственной долговой политики Мурманской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Документом регламентированы цели, принципы и основные задачи государственной долговой политики Мурманской области на очередной трехлетний период. Они включают в себя повышение эффективности заимствований, оптимизацию структуры государственного долга региона и обеспечение дефицита областного бюджета и государственного долга Мурманской области в 2022, 2023 и 2024 годах в соответствии с ограничениями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Дополнительным соглашением, заключенным с Министерством финансов Российской Федерации.

Также постановлением определены инструменты реализации государственной долговой политики региона.

Документ размещён на официальном сайте Министерства финансов Мурманской области.