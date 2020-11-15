Утверждены основные направления государственной долговой политики региона на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Постановлением правительства Мурманской области от 11.11.2020 № 781-ПП утверждены «Основные направления государственной долговой политики Мурманской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Об этом сообщает региональный Минфин.

В 2021-2023 годах реализация долговой политики Мурманской области, направленная на обеспечение потребностей области в заемном финансировании, своевременном и полном исполнении государственных долговых обязательств, будет осуществляться с учётом основных параметров развития экономики региона и влияния пандемии на его экономическую активность.

Основными факторами, определяющими направления долговой политики Мурманской области, являются выполнение условий соглашений, заключенных с Минфином России в части снижения объёма государственного долга региона; вероятность воздействия макроэкономических рисков по ухудшению экономической конъюнктуры внешнего и внутреннего рынков, а также рисков, обусловленных дальнейшим распространением коронавирусной инфекции; изменения, вносимые в бюджетное законодательство Российской Федерации; рост расходных обязательств Мурманской области, обусловленный необходимостью достижения национальных целей развития, а также финансовым обеспечением мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения пандемии.

Документ размещён на сайте Министерства финансов Мурманской области.