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Мурманская область. Арктика (16+)29.10.20 12:00

Утверждены основные направления налоговой политики Мурманской области на трехлетний период

Постановлением правительства Мурманской области утверждены основные направления налоговой политики региона  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Ежегодно эти направления формируются исходя из ключевых изменений федерального законодательства, оценки и прогноза социально-экономической ситуации, оценки эффективности ранее принятых налоговых расходов.

Приоритетами региональной налоговой политики в трехлетней перспективе 2021-2023 годов являются совершенствование налогового регулирования с целью создания условий для роста инвестиционной активности; поддержка субъектов среднего и малого бизнеса, а также обеспечение устойчивости бюджетной системы региона.

Для развития налогового потенциала правительство Мурманской области ведет активную работу по поддержке бизнеса и инвесторов, разрабатывает и реализует меры, направленные на привлечение инвестиций в Заполярье.

Так, уже с текущего года для резидентов ТОР «Столица Арктики» региональными решениями установлены льготы по налогу на имущество и налог на прибыль организаций сроком на 5 лет и 10 лет соответственно. Кроме того, обеспечено принятие пакета мер налогового стимулирования резидентов Арктической зоны РФ, который вступит в силу с 1 января 2021 года.

Еще одним инструментом привлечения инвестиций в экономику региона является развитие механизма государственно-частного партнерства, по которому также в текущем году принято решение о снижении ставки по налогу на имущество организаций.

В связи с принятием федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» вводится специальный инвестиционный режим для организаций, реализующих инвестиционные проекты, с использованием нового механизма – соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

Государственная поддержка  инвестиционной деятельности на территории региона, реализуемая Правительством Мурманской области, предусматривает формирование благоприятных условий для размещения инвестиций на территории области и устойчивого развития региона.

Немаловажным аспектом налоговой политики является поддержка отраслей, пострадавших из-за пандемии COVID-19. В текущем году были приняты решения о снижении налоговой нагрузки для хозяйствующих субъектов, в наибольшей степени пострадавших от введения ограничительных мер. В настоящее время идет процесс постепенного восстановления экономики. Профильные исполнительные органы власти осуществляют мониторинг текущей ситуации для своевременного выявления негативных факторов (рисков), влияющих на устойчивую работу субъектов экономики, и определения возможных мер поддержки.

Ограничительные меры основное негативное влияние оказали на малый бизнес, в связи с чем ещё одним важным приоритетом налоговой политики станет развитие и укрепление налогового потенциала малого бизнеса в регионе. В ближайшей трехлетке на это направлены принятые в текущем году решения:

установление на период 2020-2022 годов максимально сниженных ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в Мурманской области, без ограничений по видам экономической деятельности;

продление до 2024 года на территории Мурманской области «налоговых каникул» для индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН и ПСН;

введение специального налогового режима для самозанятых.

Принимаемые решения о введении дополнительных налоговых стимулов для развития экономики ежегодно проходят процедуру оценки эффективности.

По результатам оценки налоговых расходов Мурманской области, проведенной в текущем году, все региональные налоговые льготы сохранили свое действие, сообщает региональное Министерство экономического развития.

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