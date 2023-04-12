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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.23 17:00

Утверждены правила предоставления субсидии НКО Мурманской области на возмещение затрат приютов для животных

Комитет по ветеринарии Мурманской области информирует, что постановлением правительства Мурманской области утверждены правила предоставления субсидии некоммерческим организациям Мурманской области на возмещение затрат на оплату полученных ими услуг по теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению приютов для животных. Средства будут предоставлены в форме субсидии из областного бюджета и составят 1 млн 948,821 тысячи рублей.

В отборе получателей государственной поддержки могут принять участие некоммерческие организации Мурманской области, осуществляющие деятельность по содержанию животных в приютах для животных, в том числе животных без владельцев, соответствующие следующим критериям:

- наличие у организации в собственности или на ином законном основании приюта для животных, расположенного на территории Мурманской области и соответствующего требованиям, установленным порядком организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Мурманской области, утвержденным постановлением правительства Мурманской области;

- осуществление организацией в 2022 году на территории Мурманской области деятельности в области содержания животных, в том числе животных без владельцев.

Подробная информация «Объявление», о порядке проведения отбора получателей государственной поддержки, требованиях к заявке и перечню документов будет размещена на официальном сайте комитета по ветеринарии Мурманской области 20 апреля 2023 года в разделе «Направления деятельности», в подразделе «Государственная поддержка НКО».

Как сообщает региональный комитет по ветеринарии, заявка и прилагаемые к ней документы должны быть представлены участниками в комитет по ветеринарии Мурманской области с 9.00 21 апреля 2023 года до 17.00 19 мая 2023 года почтовым отправлением или лично по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, 25а, каб.512 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).

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