Утверждены региональные нормативы финансирования муниципальных общеобразовательных и дошкольных организаций на 2022 год

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановления об утверждении абсолютных значений региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Постановлениями утверждены расходы на одного воспитанника детского сада и учащегося школы в регионе на 2022 год. В соответствии с абсолютными значениями денежные средства из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований Мурманской области на учебные расходы и на выплату заработной платы работникам школ и детских садов.

Денежные средства на заработную плату педагогов предусмотрены для достижения 100% целевого показателя, установленного «майскими» Указами Президента России Владимира Путина, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.