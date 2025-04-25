Уважение к начальству чаще проявляют россияне младше 35 лет

За последние два года наблюдается рост уровня уважения к начальству, особенно среди работников до 35 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из всех округов страны, имеющие руководство.

Каждый второй работающий россиянин (52%) выражает уважение к своему непосредственному руководителю. Примечательно, что среди молодёжи до 35 лет такое чувство встречается чаще, чем среди тех, кто старше (54% против 49—50% соответственно). 27% россиян демонстрируют нейтральное отношение к своим начальникам.

При этом мужчины чаще женщин утверждают, что не испытывают никаких чувств по отношению к руководству (29% против 24%). Еще чаще о равнодушном отношении говорили граждане с доходом от 100 тысяч рублей (34%).

6% опрошенных испытывают симпатию к своему начальнику. О том, что ненавидят руководство, заявили 5% респондентов. Лишь 1% россиян говорит о любви к своему непосредственному руководителю.

Среди работающего населения крупных городов чаще всего о своём уважении к руководителям говорили жители Краснодара (65%), Красноярска (61%) и Ростова-на-Дону (59%). Равнодушнее всего к своим непосредственным управленцам относятся жители Перми (35%), Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (по 34%), а также Омска (30%).

Симпатию к начальству чаще проявляют респонденты из Новосибирска и Самары (по 10%), Волгограда, Казани и Нижнего Новгорода (по 9%).

Ненавидят руководство чуть чаще в Воронеже, Омске, Санкт-Петербурге (по 10%) и Перми (9%). Любят — в Краснодаре (3%), Уфе и Красноярске (по 2%).

За последние два года россияне стали чуть чаще выражать уважение к начальству: 52% сейчас против 49% в 2023 году.

Время проведения опроса: 14—18 апреля 2025 года.