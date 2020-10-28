Уведомления о перевозке детей на автобусах нужно будет подавать минимум за сутки до выезда

C 24 октября изменился порядок подачи уведомления о перевозке детей автобусами. В соответствии с приказом МВД России от 14 сентября 2020 года сообщать о планируемых организованных перевозках групп детей по городским и пригородным маршрутам необходимо не позднее, чем за 24 часа до начала перевозки, а по междугороднему маршруту – за 48 часов. Если планируется несколько поездок по одному и тому же маршруту, то срок подачи уведомления будет исчисляться до начала первой поездки.

В отличие от прежних правил в уведомлении необходимо будет указывать время начала и окончания перевозки (сейчас требуется указывать только дату), номер и дату регистрации лицензии на перевозку, наименование лицензирующего органа, если детей будет перевозить организация или фрахтовщик.