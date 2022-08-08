Мурманская область. Арктика (16+)08.08.22 16:30
Увеличен размер единовременных выплат спортсменам за достижение высоких результатов в первенствах России, Европы и мира
Об увеличении размера единовременных выплат за достижение высоких спортивных результатов в первенствах России, Европы и мира сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
«Правительство продолжает оказывать поддержку спортсменам. Растёт и сумма самих выплат, в среднем она увеличивается в 10-12 раз по каждой категории. Так, спортсмены могут получить до 4 млн рублей, а тренеры до 3,5 млн рублей. В этом году выделили в общей сложности 52 млн рублей. Желаю вам постоянно расти профессионально и прославлять на весь мир нашу Мурманскую область», - обратился к спортсменам Андрей Чибис.
По итогам соревнований 2021 года выплаты получили 44 спортсмена и тренера Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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