Более чем вдвое увеличен размер литературной премии Губернатора Мурманской области имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого: лауреаты смогут получать единовременное денежное вознаграждение в размере 35 тысяч рублей. Кроме того, с 2022 года литературная премия не облагается налогом на доходы физических лиц. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Традиционная для Мурманской области литературная премия имени Константина Баёва и Александра Подстаницкого вручается молодым писателям с 1993 года. За время существования лауреатами премии стали 76 молодых литераторов, среди которых в разные годы были: Дмитрий Ермолаев, Дмитрий Коржов, Надежда Большакова, Александр Рыжов, Максим Салтыков, Илья Виноградов и многие другие.

Премия направлена на выявление и поддержку молодых поэтов, прозаиков, драматургов Мурманской области, произведения которых способствуют воспитанию гуманизма и гражданственности.

С 2022 года увеличено число номинаций и, соответственно, премий. По результатам конкурсного отбора присуждается одна премия в каждой из четырех номинаций: проза, поэзия, публицистика, критика.

В новой номинации «Критика» будут оцениваться произведения в жанре литературной, художественной, театральной критики, рецензии на события в сфере культуры и искусства.

На соискание премии принимаются рукописи литературных художественных и публицистических произведений региональных молодых авторов в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Номинировать рукопись на премию могут только юридические лица: творческие профессиональные союзы писателей, школы, библиотеки, издательства, общественные объединения, исполнительные органы государственной власти Мурманской области, органы местного самоуправления.

Как сообщает региональное Министерство культуры, ходатайства на соискание премии принимаются в Министерстве культуры Мурманской области до 30 сентября 2022 года. Лауреатов премии определит конкурсная комиссия не позднее ноября, а награждение молодых литераторов планируется в декабре 2022 года в рамках церемонии вручения именных стипендий губернатора Мурманской области одаренным детям и учащейся молодёжи.

Подробная информация о литературной премии размещена на сайте Министерства культуры Мурманской области в разделе «Гранты - Литературные премии».