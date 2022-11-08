Увеличен размер расходов на предоставление бесплатного питания студентам и школьникам региона

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление об увеличении размера расходов на предоставление бесплатного питания отдельным категориям школьников и студентов.

На предоставление одноразового бесплатного питания установлены расходы в размере 96,93 рубля (на человека), двухразового – 193 рублей.

В перечень льготных категорий входят ученики начальных классов, обучающиеся школ и колледжей с ограниченными возможностями здоровья, стоящие на учете у фтизиатра, дети из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также дети мобилизованных на военную службу и участников специальной военной операции.

35,7 тысячи учеников 1-4 классов региона получают бесплатное горячее питание, 8,7 тысячи из них – двухразовое. Бесплатное двухразовое питание получают 12,2 тысячи учеников 5-11 классов и 1,5 тысячи студентов колледжей.

Установлен новый порядок выплаты денежной компенсации питания ученикам, осваивающим адаптированные общеобразовательные программы на дому.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, право на получение компенсации вместо бесплатного питания также имеют льготные категории студентов колледжей медицинского профиля, проходящие производственную практику за пределами образовательной организации.