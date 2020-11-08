Увеличен срок на обновление сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Депутаты Государственной Думы РФ приняли в окончательном чтении поправки в статью 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В соответствии с принятыми изменениями, для компаний увеличится общий срок, отведенный на извещение налоговой об обновлении информации в ЕГРЮЛ – до 7 рабочих дней со дня внесения изменений. Индивидуальные предприниматели должны будут в аналогичный срок уведомлять об изменениях инспекцию для корректировки данных в ЕГРИП. По общим правилам сейчас они обязаны представлять сведения в течение трё рабочих дней.

Как сообщает региональное Министерство юстиции, приняты и другие новшества. Например, в случае регистрации нового наименования юридического лица налоговая сама исправит в ЕГРЮЛ информацию о нём: как об учредителе или обычном участнике другой компании; о лице, которое может действовать от имени другой компании без доверенности; о держателе реестра акционеров.

Поправки вступят в силу по истечении 180 дней после дня опубликования в качестве закона.