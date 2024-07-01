Увеличена общая сумма налогового вычета, в том числе на услуги в сфере физической культуры и спорта

Сегодня на оперативном совещании правительства министр спорта Светлана Наумова доложила о ходе работ по получению социального налогового вычета за услуги в сфере физической культуры и спорта.

«Уже три года Министерство спорта Мурманской области исполняет полномочия по формированию регионального перечня физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности», – отметила Светлана Наумова.

Налоговый вычет на физическую культуру и спорт закреплён федеральным законом в части предоставления социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги». Вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов. С 2024 года общая сумма вычета увеличена до 150 тысяч рублей в совокупности с другими социальными вычетами, вернуть можно 13% от суммы. Спортивный вычет считается в общем зачёте с вычетами на лечение, обучение и так далее. При этом каждый гражданин самостоятельно определяет, в какой пропорции и какие расходы он заявляет в налоговой декларации. Таким образом, с учётом лимитированной суммы и ставки налога 13% максимальный размер вычета с 2024 года составит 19,5 тысячи рублей.

Для получения вычета необходимо наличие организации или индивидуального предпринимателя, предоставляющих такие услуги, в перечне, утвержденном Минспортом России. Ежегодно с 1 января до 1 октября физкультурно-спортивные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, предоставляют пакеты документов в министерство спорта региона для включения в региональный перечень. До 1 ноября региональный перечень Мурманской области направляется в Министерство спорта Российской Федерации для утверждения и дальнейшего направления в налоговый орган.

За время реализации на территории региона полномочий по формированию перечня Министерством спорта Мурманской области было рассмотрено более 100 пакетов документов и вынесено более 90 положительных решений по включению региональных организаций и индивидуальных предпринимателей в перечень.

«Уже более 2,7 тысячи граждан обратились за получением налогового вычета за предоставленные им физкультурно-оздоровительные услуги, на которые они потратили около 81 млн рублей, возврату гражданам на основании представленных в налоговый орган заявлений подлежало 10,5 млн рублей», – подчеркнула министр спорта.

Как сообщает региональное Министерство спорта, возврат средств, потраченных на услуги в области физической культуры и спорта, может быть осуществлен налогоплательщиком посредством подачи в ФНС по месту жительства декларации и при обращении с соответствующим письменным заявлением к работодателю до окончания налогового периода.

Министерством спорта Мурманской области ведётся активная информационная и консультационная работа с физкультурно-спортивными организациями и индивидуальными предпринимателями, предоставляющими услуги в области физической культуры и спорта, а также с непосредственными заявителями по получению вычета.

Фото: https://gov-murman.ru