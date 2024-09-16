Увеличена штатная численность Вооружённых Сил РФ

Президент России Владимир Путин постановил увеличить штатную численность Вооружённых Сил РФ до 2 млн 389 тысяч 130 единиц, в том числе 1,5 миллиона военнослужащих. Соответствующий указ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

«В соответствии со статьей 4 федерального закона от 31 мая 1996 г. №61-Ф3 «Об обороне» постановляю: 1. Установить штатную численность Вооруженных Сил РФ в количестве 2389130 единиц, в том числе 1500000 военнослужащих. 2. Правительству РФ предусмотреть выделение Министерству обороны РФ бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации пункта 1 настоящего указа», - говорится в указе.

Фото: https://function.mil.ru/news