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Мурманская область. Арктика (16+)22.11.23 13:25

Увеличение дедвейта обрабатываемых судов – это одно из ключевых направлений в развитии современных морских транспортных перевозок - Андрей Черников

Исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Андрей Черников провёл встречу с представителями коллектива грузового района № 2 предприятия.

Он остановился на ключевых аспектах деятельности порта. В частности, отметил, что уже сейчас можно прогнозировать выполнение плановых показателей деятельности порта по итогам текущего года. Значимую роль в этом играет расширение программы обработки в ММТП судов класса «Кейпсайз», которые являются одними из самых больших в современном торговом флоте.

«Увеличение дедвейта обрабатываемых судов – это одно из ключевых направлений в развитии современных морских транспортных перевозок. С учетом глубин в Кольском заливе и опыта наших специалистов, Мурманский морской торговый порт находится в хорошей позиции. Планируется, что 2023 году АО «ММТП» примет 35 «Кейпов». Для сравнения – в прошлом году их было 25», - сказал Андрей Черников.

Исполнительный директор отметил важность развития инфраструктуры грузового района №2 и обратился к представителям трудового коллектива с предложением активно участвовать в этой работе – с учётом своего опыта предлагать идеи, которые будут способствовать решению стоящих задач. Мы будем активно поощрять рационализаторские предложения, которые предполагается воплотить в жизнь, подчеркнул Андрей Черников. Также он обратил особое внимание на требование безукоризненно соблюдать правила техника безопасности, что особенно важно в канун наступающей Полярной ночи, а также бережного отношения к технике и обрабатываемым вагонам.

«Чем профессиональнее будет работать каждый человек, каждое звено и бригада, тем выше - заработная плата. В этом заинтересован каждый представитель нашего большого коллектива», - отметил Андрей Черников.

АО «Мурманский морской торговый порт» - единственный универсальный порт в регионе, входит в Национальную транспортную компанию. Обеспечивает круглогодичное судоходство для судов водоизмещением до 200 тысяч тонн. Мощности порта созданы для навалочных и генеральных грузов самого широкого спектра, в том числе, крупнотоннажных и длинномерных.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253765%2Fwall-149919532_3525

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