Мурманская область. Арктика (16+)
12.12.25 14:00

Увеличение дохода, карьерный рост, профобучение — главные цели работающих россиян на 2026 год

Российские женщины в 2 раза чаще мужчин планируют пройти обучение или курсы повышения квалификации. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Наиболее распространенной профессиональной целью на 2026 год является повышение дохода — такими планами поделились 15% респондентов. 12% трудоустроенных россиян будут стремиться к карьерному росту.

Ещё 12% хотят пройти обучение. 6% будут прилагать усилия, чтобы заработать репутацию эксперта. 3% рассчитывают открыть свой бизнес.

1 из 100 — успешно завершить проект. Ещё 1% планирует освоить новые обязанности.

Среди других менее распространенных целей — прохождение проверок без нареканий и штрафов, автоматизация бизнес-процессов, освоение роли наставника, внедрение нового ПО, переход на гибридный график работы и проч.

Об отсутствии профессиональных целей на предстоящий год заявил каждый четвертый опрошенный (26%).

Женщины существенно чаще мужчин планируют прохождение обучения (17 и 8% соответственно). Для мужчин несколько более значим профессиональный рост (7% против 5%).

Время проведения опроса: 1—8 декабря 2025 года.

Комментарии

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
© 2009 - 2025
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
