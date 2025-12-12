Увеличение дохода, карьерный рост, профобучение — главные цели работающих россиян на 2026 год

Российские женщины в 2 раза чаще мужчин планируют пройти обучение или курсы повышения квалификации. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Наиболее распространенной профессиональной целью на 2026 год является повышение дохода — такими планами поделились 15% респондентов. 12% трудоустроенных россиян будут стремиться к карьерному росту.

Ещё 12% хотят пройти обучение. 6% будут прилагать усилия, чтобы заработать репутацию эксперта. 3% рассчитывают открыть свой бизнес.

1 из 100 — успешно завершить проект. Ещё 1% планирует освоить новые обязанности.

Среди других менее распространенных целей — прохождение проверок без нареканий и штрафов, автоматизация бизнес-процессов, освоение роли наставника, внедрение нового ПО, переход на гибридный график работы и проч.

Об отсутствии профессиональных целей на предстоящий год заявил каждый четвертый опрошенный (26%).

Женщины существенно чаще мужчин планируют прохождение обучения (17 и 8% соответственно). Для мужчин несколько более значим профессиональный рост (7% против 5%).

Время проведения опроса: 1—8 декабря 2025 года.