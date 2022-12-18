Увеличение группировки спутников «Арктика-М» позволит повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и ЧС в Арктике

Число аппаратов спутниковой группировки «Арктика-М» будет увеличено до четырёх. Об этом говорится в сообщении НПО им. С.А. Лавочкина.

«Осенью 2022 года госкорпорацией «Роскосмос» утверждено тактико-техническое задание на модернизацию системы «Арктика-М» в части увеличения её орбитальной группировки до четырёх космических аппаратов», - говорится в сообщении.

Как уточнили на предприятии, такая группировка позволит сократить периодичность съёмки полярной области и детализировать краткосрочные прогнозы погоды, повысить оперативность обнаружения и мониторинга опасных природных явлений и ЧС в Арктике.

В следующем году запланирован запуск на орбиту второго аппарата. В настоящий момент завершены электрические испытания его модуля служебных систем.

Как сообщает ТАСС, первый спутник «Арктика-М» был запущен с космодрома Байконур 28 февраля прошлого года. Минимально в состав высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы «Арктика-М» должно входить два таких аппарата. Они обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надёжную связь.

Ранее замначальника отделения по разработке и созданию многозональных сканирующих систем в АО «Российские космические системы» Юрий Гектин сообщил в интервью ТАСС, что в будущем в группировку могут войти четыре спутника «Арктика-М».