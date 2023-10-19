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Мурманская область. Арктика (16+)19.10.23 12:30

Увеличение потребительской активности и ослабление рубля продолжили оказывать повышающее давление на цены товаров длительного пользования

Годовая инфляция в Мурманской области в сентябре 2023 года увеличилась и составила 6,18% после 4,88% в предыдущем месяце. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (5,86%) и России в целом (6,00%). Во многом ускорение инфляции в регионе объяснялось ростом потребительской активности и ослаблением рубля.

Основные показатели инфляции в Мурманской области

в % к соответствующему месяцу предыдущего года

 

Май

2023

Июнь

2023

Июль

2023

Август 2023

Сентябрь

2023

Инфляция

3,76

4,16

4,88

4,88

6,18

Базовая инфляция

3,02

2,95

3,61

3,85

4,93

Прирост цен на

 

 

 

 

 

Продовольственные товары

2,26

2,61

3,68

4,06

5,13

из них:

 

 

 

 

 

    - плодоовощная продукция

-8,45

0,93

11,48

18,17

24,20

Непродовольственные товары

2,18

2,45

3,02

3,25

4,21

Услуги

7,75

8,42

9,06

8,33

10,34

из них:

 

 

 

 

 

    - ЖКХ

8,62

8,68

6,76

6,74

7,69

    - пассажирский транспорт

21,71

20,59

17,79

6,23

16,10

Источник: Росстат

 

Продовольственные товары

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе увеличился и составил 5,13% в сентябре после 4,06% в августе. Основной вклад внесло повышение годового прироста цен на плодоовощную и мясную продукцию.

В условиях ослабления рубля выросла стоимость поставок импортных овощей и фруктов. Это привело к ускорению годового роста цен на помидоры, бананы, апельсины и груши. Дополнительное влияние на динамику цен апельсинов оказало снижение их предложения из-за неурожая в основных странах-поставщиках. При этом цены на плодоовощную продукцию традиционно отличаются повышенной волатильностью.

Ослабление рубля также стало причиной повышения затрат мясопроизводителей на закупку импортных кормовых добавок и оборудования. В результате увеличились годовые темпы прироста цен на мясо птицы и свинину.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в сентябре увеличился до 4,21% после 3,25% месяцем ранее.

Увеличение потребительской активности и ослабление рубля продолжили оказывать повышающее давление на цены товаров длительного пользования.  В частности, ускорился годовой рост цен на легковые автомобили, а снижение цен на автомобильные шины и смартфоны замедлилось.

Из-за ослабления рубля увеличились затраты производителей лекарств на закупку импортных фармацевтических субстанций. В результате годовой рост цен на медицинские препараты ускорился.

В первой половине сентября продолжался рост оптовых цен на моторное топливо. Это было связано с удорожанием нефтепродуктов на мировом рынке. В результате увеличился годовой темп прироста цен на автомобильный бензин в рознице. Вместе с тем введенные правительством РФ ограничения на экспорт моторного топлива способствовали снижению розничных цен на бензин в конце месяца.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в сентябре составил 10,34% после 8,33% в августе.

Сотовые операторы переносили в потребительские тарифы возросшие издержки на обновление оборудования и развитие сетей в регионе. Это привело к увеличению годового темпа прироста абонентской платы за пакет услуг сотовой связи.

Рост спроса на долгосрочную аренду привёл к ускорению годового роста цен на аренду одно- и двухкомнатных квартир у частных лиц в Мурманской области.

Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в сентябре 2023 года ускорилась до 5,86% после 5,44% в августе. При этом её уровень был ниже, чем в целом по России, где инфляция составила 6,00%. Причины повышения инфляции оставались прежними –   увеличение потребительского спроса и перенос ослабления рубля в цены.

В сентябре 2023 года годовая инфляция в России продолжила повышаться, достигнув 6,00% (в августе – 5,15%). Ускорение роста цен в июле – сентябре затронуло широкий круг товаров и услуг. Основной причиной стало активное увеличение потребительского спроса. Сказалось и ослабление рубля, произошедшее в предыдущие месяцы.

Предпринимаемое Банком России ужесточение денежно-кредитной политики сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия. Инфляция в 2023 году складывается около верхней границы прогноза от 15 сентября 2023 года: 6,0–7,0%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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