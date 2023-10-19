Увеличение потребительской активности и ослабление рубля продолжили оказывать повышающее давление на цены товаров длительного пользования
Годовая инфляция в Мурманской области в сентябре 2023 года увеличилась и составила 6,18% после 4,88% в предыдущем месяце. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (5,86%) и России в целом (6,00%). Во многом ускорение инфляции в регионе объяснялось ростом потребительской активности и ослаблением рубля.
Основные показатели инфляции в Мурманской области
в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Май
2023
|
Июнь
2023
|
Июль
2023
|
Август 2023
|
Сентябрь
2023
|
Инфляция
|
3,76
|
4,16
|
4,88
|
4,88
|
6,18
|
Базовая инфляция
|
3,02
|
2,95
|
3,61
|
3,85
|
4,93
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
2,26
|
2,61
|
3,68
|
4,06
|
5,13
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
-8,45
|
0,93
|
11,48
|
18,17
|
24,20
|
Непродовольственные товары
|
2,18
|
2,45
|
3,02
|
3,25
|
4,21
|
Услуги
|
7,75
|
8,42
|
9,06
|
8,33
|
10,34
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
8,62
|
8,68
|
6,76
|
6,74
|
7,69
|
- пассажирский транспорт
|
21,71
|
20,59
|
17,79
|
6,23
|
16,10
Источник: Росстат
Продовольственные товары
Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе увеличился и составил 5,13% в сентябре после 4,06% в августе. Основной вклад внесло повышение годового прироста цен на плодоовощную и мясную продукцию.
В условиях ослабления рубля выросла стоимость поставок импортных овощей и фруктов. Это привело к ускорению годового роста цен на помидоры, бананы, апельсины и груши. Дополнительное влияние на динамику цен апельсинов оказало снижение их предложения из-за неурожая в основных странах-поставщиках. При этом цены на плодоовощную продукцию традиционно отличаются повышенной волатильностью.
Ослабление рубля также стало причиной повышения затрат мясопроизводителей на закупку импортных кормовых добавок и оборудования. В результате увеличились годовые темпы прироста цен на мясо птицы и свинину.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в сентябре увеличился до 4,21% после 3,25% месяцем ранее.
Увеличение потребительской активности и ослабление рубля продолжили оказывать повышающее давление на цены товаров длительного пользования. В частности, ускорился годовой рост цен на легковые автомобили, а снижение цен на автомобильные шины и смартфоны замедлилось.
Из-за ослабления рубля увеличились затраты производителей лекарств на закупку импортных фармацевтических субстанций. В результате годовой рост цен на медицинские препараты ускорился.
В первой половине сентября продолжался рост оптовых цен на моторное топливо. Это было связано с удорожанием нефтепродуктов на мировом рынке. В результате увеличился годовой темп прироста цен на автомобильный бензин в рознице. Вместе с тем введенные правительством РФ ограничения на экспорт моторного топлива способствовали снижению розничных цен на бензин в конце месяца.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в сентябре составил 10,34% после 8,33% в августе.
Сотовые операторы переносили в потребительские тарифы возросшие издержки на обновление оборудования и развитие сетей в регионе. Это привело к увеличению годового темпа прироста абонентской платы за пакет услуг сотовой связи.
Рост спроса на долгосрочную аренду привёл к ускорению годового роста цен на аренду одно- и двухкомнатных квартир у частных лиц в Мурманской области.
Инфляция в Северо-Западном федеральном округе и России
Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в сентябре 2023 года ускорилась до 5,86% после 5,44% в августе. При этом её уровень был ниже, чем в целом по России, где инфляция составила 6,00%. Причины повышения инфляции оставались прежними – увеличение потребительского спроса и перенос ослабления рубля в цены.
В сентябре 2023 года годовая инфляция в России продолжила повышаться, достигнув 6,00% (в августе – 5,15%). Ускорение роста цен в июле – сентябре затронуло широкий круг товаров и услуг. Основной причиной стало активное увеличение потребительского спроса. Сказалось и ослабление рубля, произошедшее в предыдущие месяцы.
Предпринимаемое Банком России ужесточение денежно-кредитной политики сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия. Инфляция в 2023 году складывается около верхней границы прогноза от 15 сентября 2023 года: 6,0–7,0%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.