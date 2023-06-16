Увеличены сроки для прохождения обязательной аттестации гидов-экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников

13 июня 2023 года Президентом России Владимиром Путиным был подписан закон, вносящий изменения в сроки проведения обязательной аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Срок, в который гиды и инструкторы-проводники должны пройти обязательную аттестацию, продлен до 1 июля 2024 года. Продление периода обязательной аттестации не означает, что она отменяется. Работа по аттестации будет продолжаться, тем более что она даёт положительный результат в плане повышения квалификации гидов и легализации рынка туристических услуг.

«В течение года будет изменена процедура проведения аттестации инструкторов-проводников, а также будут учтены замечания регионов по проведению аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. У самих представителей туристического сообщества появится дополнительное время для более качественной подготовки к квалификационному экзамену», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

В Мурманской области на сегодняшний день аттестовано 54 экскурсовода (гида) и гида-переводчика. Дата ближайшего экзамена – 29 июня, сообщает комитет по туризму Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru