Уверен, что через 3-5 лет мы в хорошем смысле не узнаем наши ЗАТО: губернатор Андрей Чибис провёл встречу с жителями ЗАТО Александровск

16 июля в ходе рабочей поездки губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел встречу с жителями ЗАТО Александровск. Благодаря теплой погоде, формат встречи было решено сделать уличным: люди собрались на центральной площади Гаджиево.

«Я часто бываю а Гаджиево. С большим удовольствием приезжаю в этот город. С глубоким уважением отношусь к подводникам, которые защищают страну на дальних подступах, служат здесь и защищают страну в ходе СВО, к их семьям. К сотрудникам судоремонтного завода, который обеспечивает наш флот. За последние годы муниципалитет преобразился. Но всегда есть вопросы, которые требуют дополнительных акцентов», – подчеркнул Андрей Чибис, приглашая жителей муниципалитета к открытому диалогу.

Северянка задала вопрос о возможности получения творческих грантов для людей старшего поколения. Андрей Чибис ответил, что эти виды поддержки открыты для лиц любого возраста.

«Действительно, есть такие гранты специально для молодежи – мы пытаемся вовлечь их в созидание. Но есть целый набор грантов, где нет возрастных ограничений. Но раз вопрос появился – проверим, скорректируем», – ответил губернатор.

Северянка рассказала о молодежной волонтерской организации «Знаки», которая работает в муниципалитете, и попросила помочь с организацией интересных мероприятий для ребят: например, выездов на экскурсии в другие муниципалитеты региона.

«С удовольствием поддержу, это очень важно. Мы пообщаемся с вами и поймем, какая конкретно помощь нужна, и обязательно предложим набор вариантов», – ответил глава региона.

Северянин предложил проработать варианты льготного отдыха в Мурманской области для семей военнослужащих из ЗАТО.

«Вопрос по турпрограммам для людей из ЗАТО региональный комитет по туризму уже прорабатывает, это серьезная логистическая задача. После аналитики и обсуждения вариантов, мы примем решение по ней. Подумаем, что и как можно сделать», – ответил Андрей Чибис.

Также жители попросили помочь с организацией универсальной спортивной площадки для игровых видов спорта и созданием крытого хоккейного корта в Гаджиево, приведении в порядок корта в Снежногорске.

«В Снежногорске сделали футбольное поле, баскетбольную площадку, зрительские трибуны. Там занимается много ребят. Согласен, что такое многофункциональное пространство необходимо сделать и в Гаджиево. Готовьте землю, поставим в план на следующую пятилетку», – подчеркнул губернатор, обращаясь к главе муниципалитета. По хоккейному корту в Снежногорске будет принят оперативный набор решений после осмотра объекта.

«Также считаю, что крытый корт с искусственным льдом необходим на все ЗАТО – на 4 населенных пункта. И автобусы к нему, чтобы могли все желающие приезжать и заниматься. Эту задачу берем в работу. Необходимо предусмотреть это в итоговых предложениях от муниципалитета в обновляемый план «На Севере – жить», – сказал глава региона.

Жительница улицы Гаджиева, 23 спросила, можно ли установить новую детскую площадку. Глава региона напомнил, что продолжается прием инициатив в программу «На Севере – твой проект», где можно получить региональное финансирование на реализацию по итогам конкурса.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, юный северянин попросил создать зону для занятий с собаками, губернатор ответил, что площадку для дрессировки и тренировки собак обязательно нужно сделать, и предложил учесть в плане развития муниципалитета.

«Мы несколько лет ведём активное благоустройство Гаджиево и других населенных пунктов наших ЗАТО. Мы последовательно вкладываем средства, чтобы создать комфортные условия для жизни. Не на все сразу хватает денег, но уже заметны радикальные преображения. Прошлым летом был серьезный разговор с Президентом по реновации ЗАТО. Мы получили федеральную поддержку, чтобы быстрее сделать все необходимое. Внутри муниципалитетов мы изначально ориентированы на работу опережающими темпами, даже до получения этих средств: по тротуарам, дворам, капремонту домов, культурных и общественных пространств, образовательных, медицинских учреждений. Уверен, что через 3-5 лет мы в хорошем смысле не узнаем наши ЗАТО», – сказал в завершение губернатор, отметив, что все просьбы, предложения и вопросы жителей зафиксированы и взяты в работу.

Фото: https://gov-murman.ru