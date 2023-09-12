«Уверен, вновь избранные депутаты оправдают ожидания людей», – Сергей Дубовой

В прошедшее воскресенье в Мурманской области прошли муниципальные выборы. Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой считает, что выборы можно по праву назвать для нашего региона значимым политическим событием этого года.

– Прежде всего, хочу выразить огромную благодарность всем жителям Мурманской области, которые выполнили свой гражданский долг, придя на выборы 10 сентября. Жители выбирали своих представителей в самую близкую к ним власть – местную. Они выбирали тех, кого знают, кто живёт и работает рядом с ними. Это их осознанный выбор, активная гражданская позиция жителей области, причастность к судьбе своей малой Родины, желание вместе создавать будущее, а все вместе - легитимность выборов.

Избирательная компания прошла спокойно, она совпала с подготовкой к осенне-зимнему отопительному сезону, активными работами по благоустройству городов и посёлков, ремонтом домов и дорог. Словом, всем тем, чем занимается муниципальная власть в тесной связке с региональной.

Были представлены кандидаты от разных партий, достойные люди, с определенным профессиональным багажом, пользующиеся авторитетом на местах. Порадовали отличные результаты «Единой России». Считаю, что убедительная победа партии в очередной раз подтвердила её высокий авторитет у земляков, как партии реальных дел.

Уверен, вновь избранные депутаты оправдают ожидания людей. Настрой на конструктивную работу у них самый серьёзный, и есть понимание важности эффективного взаимодействия разных уровней власти по реализации стратегического плана «На Севере – жить!». Перемены к лучшему в наших городах и посёлках – это результат командной работы, активной позиции местной власти и самих жителей.

Впереди немало задач, которые предстоит решить вместе. Уверен, что вновь избранные коллеги из местного самоуправления к этому готовы. Нацелены на совместную работу и мы, законодатели. Местное самоуправление всегда было и остается надежным партнёром как для законодательной, так и для исполнительной власти. В рамках координационного Совета представительных органов местного самоуправления в областной Думе мы плодотворно сотрудничаем с представителями местной власти и оказываем им необходимую помощь. В одной связке региональные парламентарии работают с ними и на своих избирательных округах. Цель у нас одна – развитие и процветание Кольского края и благополучие людей.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28503/