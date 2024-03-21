Увереннее всего на собеседованиях чувствуют себя маркетологи, эйчары и врачи

Менеджеры по маркетингу, специалисты по персоналу и доктора на собеседованиях чувствуют себя максимально уверенно. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Среднестатистический россиянин определил свой уровень уверенности на интервью при трудоустройстве на 4 балла из 5. Год назад средняя оценка была чуть ниже (3,9 балла). Уровень уверенности в себе как специалисте растёт с возрастом и увеличением размера доходов опрошенных.

Среди представителей распространенных профессиональных групп увереннее всего на собеседованиях ощущают себя маркетологи (4,2 балла), врачи и эйчары (по 4,1 балла). Менее других уверены в себе дизайнеры (3,6 балла), секретари и операторы кол-центров (по 3,6 балла).

Время проведения опроса: 22 февраля — 18 марта 2024 года.