Уверенно на собеседованиях чувствуют себя те, кто зарабатывает больше

Больше всего уверенности при прохождении собеседований — у россиян с доходом выше среднего. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участи представители экономически активного населения из всех округов страны.

Уровень уверенности на интервью с представителями работодателей по шкале от 1 до 5 среднестатистический россиянин оценил на 3,9 балла. Причем 29% россиян утверждают, что чувствуют себя максимально уверенно, а еще 38% оценили свой уровень уверенности на 4 балла.

Мужчины чувствуют себя более уверенно при приеме на работу: в среднем на 4 балла против 3,7 балла у женщин. Уровень уверенности растет с увеличением возраста опрошенных: 3,6 балла среди россиян до 34 лет и 4 балла среди тех, кому от 45-ти, — большинство соискателей зрелого возраста ссылаются на свой солидный профессиональный и жизненный опыт.

Чем выше уровень дохода, тем выше и чувство уверенности в своих силах на собеседовании: 3,7 балла среди граждан с зарплатой до 50 тысяч рублей и 4,1 балл среди тех, кто зарабатывает от 80 тысяч в месяц.