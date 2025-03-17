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Мурманская область. Арктика (16+)17.03.25 14:00

Уверенность в профессионализме растёт с увеличением уровня дохода

6 из 10 россиян не боятся профессиональных трудностей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения с опытом работы.

Большинство россиян не испытывают страха перед трудностями на работе. 58% опрошенных говорят, что их не пугают новые задачи, сложные вопросы и нестандартные ситуации: «Всему можно обучиться, и даже стать лучше, чем те, кто уже давно работает на этом месте».

4 из 10 (39%) признаются, что немного опасаются профессиональных трудностей: «Всплывает много нюансов, про которые тебя не информировали». Такие страхи чаще возникают, когда приходится работать в незнакомой сфере, не связанной с предыдущим опытом.

3% опрошенных признались, что очень боятся трудностей в работе.

Женщины чаще мужчин признаются, что время от времени робеют перед сложностями.

Россияне с доходом от 100 тысяч рублей в месяц — самые уверенные: 74% из них не боятся трудностей, связанных с профессиональными компетенциями.

Время проведения опроса: 28 февраля — 11 марта 2025 года.

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