Уверенность в профессионализме растёт с увеличением уровня дохода

6 из 10 россиян не боятся профессиональных трудностей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения с опытом работы.

Большинство россиян не испытывают страха перед трудностями на работе. 58% опрошенных говорят, что их не пугают новые задачи, сложные вопросы и нестандартные ситуации: «Всему можно обучиться, и даже стать лучше, чем те, кто уже давно работает на этом месте».

4 из 10 (39%) признаются, что немного опасаются профессиональных трудностей: «Всплывает много нюансов, про которые тебя не информировали». Такие страхи чаще возникают, когда приходится работать в незнакомой сфере, не связанной с предыдущим опытом.

3% опрошенных признались, что очень боятся трудностей в работе.

Женщины чаще мужчин признаются, что время от времени робеют перед сложностями.

Россияне с доходом от 100 тысяч рублей в месяц — самые уверенные: 74% из них не боятся трудностей, связанных с профессиональными компетенциями.

Время проведения опроса: 28 февраля — 11 марта 2025 года.