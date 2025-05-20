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Мурманская область. Арктика (16+)20.05.25 14:00

Уверенных в престиже высшего образования стало меньше, но они по-прежнему в большинстве

6 из 10 россиян считают, что иметь высшее образование — престижно. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

6 из 10 россиян (59%) полагают, что иметь высшее образование — престижно. Женщины соглашаются с этим чаще мужчин (68% против 51% соответственно). Чем старше россияне, тем выше для них ценность диплома вуза: среди респондентов старше 45 лет 69% верят в его престиж, тогда как среди молодёжи до 35 лет — лишь каждый второй (51%.)

Те, чей доход более 100 тысяч рублей, считают, что высшее образование престижно, чаще граждан, зарабатывающих меньше (68%). Но больше всего сторонников этой точки зрения — среди обладателей дипломов вузов (72% против 39% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений).

За последний год россиян, уверенных в престижности высшего образования, стало меньше (на 7 процентных пунктов). Очевидно, что одной из причин этого является динамика зарплат квалифицированных рабочих: их заработок в 2024 году рос быстрее доходов не только ИТР, но и программистов. Скептики сейчас отмечают, что диплом вуза не всегда гарантирует успех: «Образование, которое сделает вас успешным, не обязательно должно быть высшим»; «Это не главное, часто люди с двумя высшими работают за копейки, а водители грузовиков зарабатывают от 200 тысяч».

Что же россияне считают «хорошим образованием»?

6 из 10 участников опроса видят его в формировании профессиональных компетенций, 29% — в умении самостоятельно приобретать знания на протяжении жизни, для 7% залогом качественного образования является обучение в престижном вузе.

За последние 20 лет ситуация изменилась: если в 2005 году от высшего образования чаще ожидали формирования навыков самостоятельного обучения, то сейчас на первый план вышли профессиональные компетенции.

Время проведения опроса: 4—12 мая 2025 года.

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