Уверенных в себе людей больше всего среди маркетологов и менеджеров по логистике, застенчивых — среди дизайнеров и операторов call-центров

Те, кто верит в свои силы, чаще встречаются среди маркетологов и менеджеров по логистике, тогда как застенчивые — среди дизайнеров и операторов call-центров. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

6 из 10 россиян (59%) чувствуют себя скорее уверенными в себе, тогда как каждый четвертый (24%) — скорее застенчивым. Уверенных в себе среди мужчин чуть больше, чем среди женщин (60 и 58%). Уверенных в своих силах почти в полтора раза больше среди респондентов, зарабатывающих свыше 80 тысяч рублей, чем среди тех, чей заработок составляет менее 30 тысяч (68% против 47% соответственно).

Впрочем, далеко не все высокооплачиваемые специалисты причисляют себя к уверенным людям. Так, например, лишь каждый второй программист назвал себя скорее уверенным человеком, в то время как заработки разработчиков ПО — одни из наиболее высоких на рынке труда. Среди представителей распространенных профессиональных групп уверенные в себе личности чаще всего встречаются среди маркетологов (76%), менеджеров по логистике (73%), специалистов по продажам и работе с клиентами (по 68%), а также среди секретарей (66%) и юристов (62%). Застенчивых людей больше всего среди дизайнеров (57%), операторов call-центра (43%), HR-менеджеров (38%), программистов (36%), системных администраторов и диспетчеров (по 33%).

Время проведения опроса: 27 марта — 17 апреля 2023 года.