Увидеть вживую: Андрей Чибис и Иван Лебедев осмотрели капитально ремонтируемые объекты образования в Мурманске

2 июля в ходе рабочей поездки губернатор Андрей Чибис осмотрел ряд объектов в Мурманске. Участие в объезде принял временно исполняющий полномочия главы города Иван Лебедев.

В детском саду №87, который посетили они, продолжается капитальный ремонт. В здании 1966 года постройки предусмотрен большой объём работ. Приводят в порядок фасад, кровлю, внутренние помещения, также заменят систему электроснабжения. Здесь уже полностью накрыта шифером крыша, на фасад установлен металлический каркас, ведется монтаж металлокассет. Завершены электромонтажные работы.

В прогимназии №61 на улице Туристов капитально ремонтируют фасад и кровлю, внутренние помещения и инженерные системы. В настоящее время продолжается монтаж гидроизоляции кровли, утепление фасада, ведутся работы по монтажу стеновых панелей на 2 и 3 этаже.

Масштабные обновления ждут гимназию №3 на улице Челюскинцев: здесь меняют инженерные сети, ремонтируют внутренние помещения и фасад.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что регион прикладывает максимум усилий, чтобы создавать для юных северян современную образовательную среду. Финансирование ведется из федерального, областного и местного бюджетов.

«Работы идут полным ходом. Сегодня мы заехали лишь в часть образовательных учреждений. В этом году активно взялись за их ремонты, и в следующие годы продолжим. Мы делаем их в рамках президентской программы, а также добавили областные средства. Каждый объект стоит до 400 миллионов рублей. Мы приняли решение, и ремонтируем не отдельные блоки, а полностью обновляем учреждения, под ключ. Крайне важно создавать для ребят современную образовательную среду: это их стимулирует быть лучше, результативнее, меняет отношение к городу, где они живут. Поэтому объектов много, сегодня часть увидел вживую. На местах руководство, следят, чтобы учреждения превратились в современные образовательные пространства», – прокомментировал Андрей Чибис.

В 2025 году в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» и стратегического плана «На Севере – жить!» в Мурманской области капитально отремонтируют 13 школ, 2 детских сада и 3 колледжа.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, кроме того, в этом году в регионе обновят более 500 пространств в 200 образовательных организациях – в детских садах, школах, колледжах и МАУ. На эти цели направлено более 4 млрд рублей, треть средств – из областного бюджета по плану «На Севере – жить!». В том числе работа ведется в рамках программ «Арктическая школа» и «На Севере – твой проект». В детсадах появятся центры «Уникум.Малыш», современные спортивные и музыкальные залы, кабинеты психолога для работы с детьми с ОВЗ. Школы оснащают современным оборудованием, создают пространства «Уникум», досуговые пространства, обновляют актовые и спортзалы, благоустраивают школьные территории.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549781/#&gid=1&pid=25