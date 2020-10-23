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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.20 08:45

Увлеченные вокальным творчеством работники Кольской АЭС имеют шанс записать сольный альбом в профессиональной студии звукозаписи

Такой приз получит обладатель Гран-при необычного фестиваля-конкурса «Вокальная эстафета», который  с 5 октября по 23 ноября в онлайн-формате проходит в городах расположения атомных станций. Также призами отметят победителей этого конкурса в одной из трех номинаций: академический вокал, народный вокал и эстрадный вокал. Они смогут сделать профессиональную студийную запись одной из своих композиций.

Онлайн фестиваль-конкурс «Вокальная эстафета» организован концерном «Росэнергоатом» и профсоюзной организацией работников атомной энергетики в рамках празднования 75-летия отечественной атомной промышленности. Его цель – укрепление дружественных связей между работниками российских атомных станций, а также популяризация культурного наследия и певческих традиций нашей страны.

«В фестивале принимают участие шесть работников Кольской АЭС и АО «Колатомэнергоремонт». Их профессиональная деятельность никак не связана с исполнением песен - музыкальное творчество для них, скорее хобби, любимое увлечение, которому наши коллеги посвящают свое свободное время. При этом для нас они настоящие «звезды», украшающие своими выступлениями большинство местных мероприятий, радующие своим исполнительским мастерством и подлинным артистизмом. Мы все болеем за них и от души желаем победы в конкурсе», - рассказал заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Съёмки выступлений полярнозоринских вокалистов состоялись 22 октября на сцене Городского дворца культуры. Видеозаписи конкурсных номеров направят в Москву, где их оценит компетентное жюри, в состав которого вошли признанные специалисты в области вокала. Итоговое голосование в режиме онлайн пройдёт на сайте фестиваля 23 ноября.

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