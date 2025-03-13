Увлекательное медиапутешествие по Крыму состоится в библиотеке

18 марта Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой предлагает отметить значимую для каждого россиянина дату – День воссоединения России и Крыма.

Как сообщает vk.com/modub51, в честь этого знаменательного события сотрудники отдела детского чтения приглашают учащихся начальных классов совершить увлекательное медиапутешествие по Крыму, одному из красивейших мест нашей планеты.

Юные читатели послушают интересные факты об истории полуострова, о его богатейшей природе, пещерных городах, дворцах, узнают, что скрывается за загадочными названиями Рыцарь, Кошка, Карадаг, вспомнят о событиях Крымской весны.

Мероприятие проводится для организованных групп по запросу. Запись по телефону 44-34-33.

Фото: https://vk.com/modub51?from=search&z=photo-160249165_457338483%2F63c901a86dff111063