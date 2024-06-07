Уволенных «по статье» готов брать на работу на общих основаниях только каждый пятый работодатель

Соискателей, уволенных по статье 81 Трудового кодекса с «плохой» формулировкой, готов рассматривать каждый третий работодатель. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котром приняли участие менеджеры по персоналу 1000 компаний из всех округов страны.

По данным опроса, 45% работодателей никогда не принимают на работу соискателей, уволенных с предыдущей работы по инициативе работодателя по статье 81 ТК РФ с такими основаниями как несоответствие занимаемой должности, неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, грубые нарушения и прочее. В противовес им, 18% представителей кадровых служб отметили, что готовы рассматривать таких соискателей в рамках общего конкурса.

Ещё 14% иногда берут уволенных по статье: «Бывает, это связано не с деловыми качествами работника, а с амбициями его руководителя»; «На должность ниже прежней и/или с меньшей ответственностью».

Чаще всего лояльность специалистам, уволенным с прошлого места по статье 81 с «плохой» формулировкой, демонстрировали транспортно-логистические предприятия, строительные и промышленные компании.

Время проведения опроса: 20 апреля — 3 июня 2023 года.