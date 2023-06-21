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Мурманская область. Арктика (16+)21.06.23 18:00

Уволиться вслед за руководителем готов каждый седьмой россиянин

Эффективный тандем с руководством особенно важен для медицинских сестёр, юристов, менеджеров по продажам и главных бухгалтеров. Тех, кто однозначно уйдёт с работы вслед за уволившимся начальником, среди них больше всего. А вот среди снабженцев, программистов и кладовщиков таковых не набралось и 1%.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнал, останутся ли россияне на своих рабочих местах, если непосредственный руководитель решит уволиться. В опросе приняли участие 3000 работающих экономически активные граждан из всех округов страны.

Если непосредственный руководитель решит уволиться, 14% россиян предпочтут покинуть компанию вслед за ним: 3% однозначно готовы к такому шагу («Я за ней пойду в огонь и в воду»), 11% скорее готовы («Обычно как бывает, всю его команду бывшую попросят на выход»). 44% скорее останутся в компании («Это зависит от того, насколько мы успели сработаться и хороший ли это руководитель»). 42% абсолютно категоричны: увольняться вместе с руководителем они не станут («Есть перспектива занять место начальника»).

На каких позициях особенно важен слаженный рабочий тандем с управленцами? Чаще остальных готовность покинуть работодателя в случае увольнения непосредственного руководителя в той или иной степени проявляют главные бухгалтеры, медицинские сестры, специалисты по продажам, клиентские менеджеры и юристы. А среди снабженцев, водителей, экономистов и программистов больше всего тех, кто скорее и однозначно останется («Я работаю на компанию, а не на руководителя, и зарплату тоже платит компания»).

Время проведения опроса: 1—16 июня 2023 года.

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