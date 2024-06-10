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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.24 14:00

Уволиться вслед за руководителем готов только каждый шестой работающий

Уволиться вслед за руководителем готов только 1 из 6 россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, во время которого выяснили у россиян, останутся ли они на своих рабочих местах, если их непосредственные руководители решат уволиться. В опросе приняли участие 1600 работающих экономически активных граждан из всех округов страны.

Когда увольняется непосредственный руководитель, многие задают себе вопрос: стоит ли продолжать работать или уйти вместе с ним. В такой ситуации 17% россиян предпочтут покинуть компанию вслед за начальником: 5% абсолютно уверены, что уволятся, а 12% скорее готовы расстаться с работодателем. И напротив, 35% скорее останутся в компании. 48% абсолютно категоричны: увольняться вслед за руководителем они не станут.

Опрошенные в возрасте до 34 лет говорили о готовности покинуть работу в случае смены руководства чаще тех, кто старше. С увеличением возраста респондентов растёт количество лояльных компании.

Женщин, однозначно не желающих уходить с работы из-за увольнения начальства, больше, чем мужчин.

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного в прошлом году, на 6 п.п. возросла доля граждан, однозначно не собирающихся увольняться вслед за начальством. В 2023 году больше всего тех, кто однозначно останется в компании, было среди экономистов, водителей и администраторов. Тех, кто точно уйдёт, — среди медсестер, юристов и менеджеров по продажам.

Время проведения опроса: 26 мая — 5 июня 2024 года.

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