Увольнение, невыплата зарплаты и недооценённость — главные страхи работающих. Но большинство не боится ничего

Страхов по поводу работы за год стало больше. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, какие страхи, связанные с работой, испытывают россияне. В открытом опросе приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Главной джоб-фобией является страх увольнения: 13% россиян боятся потерять работу. Другие опасения встречаются гораздо реже. Так, для 4% респондентов страшнее всего невыплата или задержка зарплаты, еще 4% опрошенных страшно остаться недооцененными. Отсутствие перспектив в карьере и зарплате опасаются 3% россиян. По 2% респондентов боятся руководства, банкротства предприятия или не справиться со своими обязанностями. По 1% респондентов испытывают страхи по поводу нестабильности, отношений в коллективе, обмана со стороны работодателя, возрастной дискриминации и переработок. Еще по 1% опасаются остаться на текущей работе надолго, потерять здоровье и не выполнить рабочие задачи в срок. Среди других фобий, связанных с работой, россияне говорили об агрессии клиентов, проблемах с оборудованием и интернетом, выгорании, нехватки квалификации и о невостребованности своей специальности.

Мужчины чаще женщин опасаются увольнения и бесперспективности в карьере. Для женщин страшнее задержки зарплаты, недооцененность и банкротство предприятия.

По сравнению с исследованиями прошлых лет об отсутствии страхов, связанных с работой, россияне говорят реже: 56% — сейчас, 68% — в 2019 году. Значительно выросло число тех, кто боится потерять работу: сегодня таковых 13% против 8% в прошлом году и 7% в 2019 и 2014 гг.