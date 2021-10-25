Увольнения во время испытательного срока в 3,5 раза чаще случаются по желанию работника, чем по воле работодателя

Увольняться во время испытательного срока приходилось почти каждому третьему россиянину, и чаще всего это происходит по воле работника, а не нанимателя. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, имеющего опыт трудоустройства, и свыше 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

Как известно, во время испытательного срока не только работодатель оценивает сотрудника, но и сотрудник — работодателя. По своей воле прекращать работу в период испытательного срока доводилось каждому четвертому россиянину (24%). Судя по комментариям, чаще всего такие решения объясняются несоответствием реальных условий труда тому, что было обещано на собеседовании. Ещё 7% признались, что во время испытательного срока им приходилось увольняться по воле работодателя. «Начальница сказала, что её не устраивает мой темп работы»; «Нашли более опытного», — рассказывают опрошенные. У 61% россиян никогда не было необходимости расторгать трудовой договор в первые же месяцы после оформления, а 7% ни разу не устраивались на работу с испытательным сроком.

Чаще всего по своей воле увольняются во время испытательного срока респонденты с доходом менее 50 тысяч рублей (28%). Кроме того, такое поведение больше свойственно мужчинам, чем женщинам (26% против 21%).

Пандемия коронавируса и усложнившаяся экономическая ситуация заставили и работников, и работодателей более тщательно оценивать друг друга на испытательном сроке. По сравнению с 2019 годом, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, россияне стали чаще увольняться вскоре после трудоустройства и по своей воле (на 8 п.п.), и по просьбе руководителя (на 3 п.п.).

При этом в 3 из 4 российских компаний принято повышать зарплату после прохождения испытательного срока: 33% работодателей распространяют такую практику на все позиции, а 41% — на некоторые. Чаще всего доход увеличивается на 10—25% (об этом сообщили представители 51% организаций). Средний размер прибавки к зарплате после прохождения испытательного срока составляет 18%.