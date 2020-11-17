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Мурманская область. Арктика (16+)17.11.20 12:30

Увольнять из-за постов в соцсетях стали в два раза чаще

Россияне стали чаще задумываться о контенте, который размещают и комментируют в интернете. Соцсети соискателей работодатели проверяют более внимательно, чем соцсети действующих сотрудников. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, приходилось ли работодателям увольнять сотрудников и отказывать потенциальным кандидатам в трудоустройстве из-за постов в блогах и социальных сетях, и знают ли россияне об интересе работодателей к их аккаунтам

В каждой десятой компании случались увольнения сотрудников из-за их неподобающей интернет-активности. В каждой четвертой компании были случаи отказа кандидату в трудоустройстве из-за публикаций в социальных сетях. И если за действиями сотрудников в социальных сетях не следят в каждой второй компании, то при найме не просматривают профили соискателей в соцсетях лишь 44% организаций.

С момента проведения аналогичного исследования в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях: 5% в 2011 году и 10% сегодня. И, похоже, работодатели решили, что проще отсеивать незадачливых интернет-пользователей ещё на этапе подбора: если в 2011 году не просматривали профили кандидатов в соцсетях 58% представителей компаний, то сегодня — лишь 44%.

Регулярные скандалы из-за компромата, найденного в соцсетях, похоже, приучают граждан быть осмотрительнее с контентом. Всё больше россиян публикуют посты, лайкают и комментируют в сети, принимая во внимание возможность просмотра страниц работодателем: 37% девять лет назад и 46% — сейчас. Женщины чаще мужчин думают о возможном просмотре страниц работодателем: 50 и 42% соответственно. Трудоустроенные россияне — чуть чаще безработных: 47% против 44%.

Респондентов, уверенных в том, что внимание работодателей к активности сотрудников и соискателей в сети маловероятно, за 9 лет стало в два раза меньше: 11% в 2011 году и 5% — сейчас.

 

 

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