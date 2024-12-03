Увольнять за поведение на корпоративах стали реже

13 лет назад увольнений за неприемлемое поведение на корпоративных мероприятиях было больше. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители кадровых служб 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян, работающих в организациях, где проводятся корпоративные мероприятия.

5% опрошенных эйчаров рассказали, что в их компаниях были случаи увольнения сотрудников из-за ненадлежащего поведения на корпоративе: 2% указали на то, что работник уволился по собственной инициативе, 3% — что решение о расставании приняло руководство.

О подобных случаях вспомнили и 12% работающих россиян: 5% рассказали, что инициатива исходила от провинившегося сотрудника, ещё 7% — от руководства. Об увольнениях вследствие поведения на корпоративе чаще вспоминали мужчины (14% против 8% женщин): «Покусал начальника». Россияне старше 45 лет свидетелями подобных историй оказывались чаще тех, кто моложе (14% против 6% из тех, кому менее 35 лет): «Уволился сам, но начальство на него оказало серьёзное давление».

Большинство работников (75%) не смогли вспомнить подобных ситуаций: «Не помню ни одного увольнения ни на одной работе, даже после самых безобразных корпоративов»; «Глупо за это увольнять».

Стоит отметить, что увольнять за недостойное поведение на корпоративных мероприятиях стали реже, — 13 лет назад о таких прецедентах рассказывали 16% работодателей и 17% трудоустроенных граждан.

Время проведения опроса: 20—29 ноября 2024 года.