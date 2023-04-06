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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.23 18:00

Увольнять за публикации в соцсетях стали реже, отказывать в трудоустройстве — чаще

За публикации в соцсетях сегодня увольняют реже, чем в разгар ковида и массовой удалёнки, а вот отказы в трудоустройстве случаются чаще. При этом 43% россиян, выкладывая фото-, видеозаметки и комментарии в интернет, принимают во внимание возможный интерес работодателей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1000 работодателей и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый двадцатый работодатель имеет опыт увольнения сотрудников за их публикации в интернете — это вдвое меньше, чем в ковидном 2020 году. Интернет-активность работников также отслеживается реже: их посты, фотографии и видео просматривают в 18% компаний. В 6 из 10 организаций (61%) не интересуются соцсетями сотрудников.

А вот на этапе трудоустройства отказы из-за публикаций в соцсетях случаются нередко: такой опыт есть у каждого четвертого работодателя (25%). Ещё 12% рекрутеров признаются, что им пока не приходилось отказывать кандидатам в приёме на работу из-за сомнительных фото и текстов в сети, однако интернет-активность соискателей отслеживается. Впрочем, большинство работодателей не проверяет соцсети претендентов (55%).

Многие россияне осознают влияние своих публикаций на карьеру: 43% опрошенных учитывают возможный интерес потенциальных работодателей при ведении соцсетей. Каждый четвертый выкладывает фото и делает записи без оглядки на рекрутеров: 11% всё равно, 8% не думали об этом, а 5% считают маловероятным просмотр их страничек. Ещё 26% не постят в интернете никакой личной информации.

О том, какой контент они публикуют, трудоустроенные россияне задумываются чаще безработных (45% против 39% соответственно). Учитывать, что профиль в соцсети могут просматривать реальные или потенциальные работодатели, больше свойственно женщинам, чем мужчинам (45% против 40%). Молодёжь до 24 лет принимает во внимание потенциальный интерес профессионального сообщества к их публикациям чаще, чем старшее поколение (47% против 40%).

Время проведения опроса: 24 марта — 3 апреля 2023 года.

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