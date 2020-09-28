Уютная библиотека открылась в центре города

В Мурманске открылся обновленный филиал № 15 городской сети детских библиотек. В торжественной церемонии приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева, глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации областного центра Евгений Никора.

– Важно отметить, что современные библиотеки превращаются в полноценные общественные пространства, – рассказала Елена Дягилева. – В одном месте сосредоточена литература, доступ к интернету, интерактивные площадки.

Библиотека была модернизирована в рамках национального проекта «Культура». Большой фонд книг и периодики порадует любителей традиционного чтения, а расширенный цифровой контент будет удобен для учебы и работы. На входе гостей встречает робот, который готов ответить на любые вопросы и поможет сориентироваться новичкам.

– Я наблюдал все этапы реконструкции этого объекта, получилось качественно и в срок, – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Опыт Мурманска по созданию модельных библиотек высоко оценен на областном и федеральных уровнях. Нам нужно стремиться к тому, чтобы все наши интеллект-центры стали такими же удобными культурными пространствами.

Напомним, практика создания интеллект-центров, где можно не только почитать книгу, но и интересно провести время, в Мурманске существует уже более десяти лет. На базе филиалов интеллект-центров на улице Шабалина, 59 и Баумана, 24 в 2019 году первыми в России уже открыты модельные библиотеки.

– Практика показала, что наше решение по созданию интеллект-центров было правильным. Более 100 тысяч жителей города ежегодно посещают библиотеки, в том числе детские, – подчеркнул глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев.

Стоит отметить, что в филиале № 15 до реконструкции было зарегистрировано более 3,5 тысячи пользователей.