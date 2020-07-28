Уж сентябрь катит в глаза - проблему компенсации ресурсникам выпадающих доходов предстоит решать осенью

Глава регионального парламента Сергей Дубовой принял участие в заседании Правительства области, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи. В центре внимания были вопросы подготовки объектов энергетики и ЖКХ к работе в предстоящий отопительный период.

- Это крайне важные вопросы для нашего региона, - комментирует Сергей Дубовой. – У нас в Заполярье длинная зима, и мало времени, чтобы качественно подготовиться к ней. Задача, поставленная губернатором области, подготовить все объекты к 1 сентября, началу нового отопительного сезона, выполняется как муниципальными образованиями, так и ресурсоснабжающими организациями. Проблему компенсации ресурсникам выпадающих доходов предстоит решать осенью.

Другой, не менее важный вопрос, по мнению спикера Думы, цифровая трансформация системы образования региона.

- Ситуация с пандемией показала, что школы справились с работой в дистанционном режиме, выпускники области продемонстрировали хорошие результаты при сдаче ГИА и ЕГЭ, - отметил Сергей Дубовой. – Радует, что идёт активная работа по цифровизации системы образования Мурманской области. В дальнейшем планируется внедряться в 12 муниципалитетах персонифицированное дополнительное образование, заработает 10 мини-технопарков.