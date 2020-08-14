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Мурманская область. Арктика (16+)14.08.20 09:00

Уж зима катит в глаза – о проблемах ЖКХ и подготовке к зиме - совещание в администрации Североморска

Благоустройство города, ямочный ремонт и подготовка к зиме – основные вопросы совещания.

Рабочую встречу с коммунальными службами города в режиме скайп-конференции провёл заместитель главы ЗАТО, председатель комитета по развитию городского хозяйства Руслан Кучерявый.

За прошлую неделю муниципальные инспекторы выдали управляющим компаниям 17 требований на устранение выявленных нарушений по 31 многоквартирному дому. 6 из них - не исполнены. На ул.Сивко, 11 не скошена трава, на ул.Кирова, 17 – не убран песок, на Авиаторов, 4 и Гвардейской, 13 – замечания к содержанию входных групп.

Такие рейды в Североморске будут проводиться три раза в неделю – мониторинг состояния как придомовых территорий, закреплённых за управляющими компаниями, так и муниципальных.

- Также много обращений от жителей сейчас касаются ремонта кровель - обратите внимание. У нас не за горами осень, как правило, дождливое время года. В оперативном порядке ремонты необходимо закончить до конца третьего квартала. Это касается и ремонта межпанельных швов, - напомнил участникам встречи Руслан Кучерявый.

Напомнили УК и про график ямочного ремонта на придомовых территориях – темп необходимо ускорить. Отдельное внимание уделили подготовке к осенне-зимнему периоду.

17 августа управляющие компании должны сдать паспорта готовности обслуживаемых домов.

 

 

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